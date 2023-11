Il Milan ha poco tempo per risolvere la crisi e Pioli lo sa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 novembre 2023)in, ma ilper risistemare le cose è veramente. E questo lo sa anche misterIl momento delè difficile, definito com’è tra i pochi punti dell’ultimo periodo in campionato, la sconfitta di sabato sera in casa con l’Udinese e i relativi mugugni del pubblico, la necessità domani sera di fare la grande impresa col Psg a San Siro se non si vuole compromettere le possibilità di qualificazione agli ottavi Champions. Oggi Stefanone ha parlato chiaramente in conferenza: «Abbiamo un senso di rivincita e rivalsa e dimostrare che non siamo quelli di sabato. Abbiamo deluso i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e se ci hanno fischiato vuol dire che abbiamo fatto veramente male: di questo siamo consapevoli. Domani abbiamo l’occasione di ...