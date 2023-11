Il Gruppo Bracco festeggia 20 anni di Spin e continua a investire | nuove assunzioni in arrivo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 novembre 2023) L’annuncio durante il convegno 'Sostenibilità, crescita, occupazione: il modello Torviscosa', organizzato nell’ambito della XXII Settimana della cultura d'impresa di Confindustria Ventifa ilfu protagonista del rilancio del sito produttivo di Torviscosa: “Ricordo come fosse oggi quando alla fine degliNovanta, dovendo ampliare la nostra produzione per rispondere alla crescente richiesta internazionale di mezzi di contrasto, decidemmo di puntare sul Friuli-Venezia Giulia” – afferma Diana, presidente e ceo del-. La nostra fu una decisione coraggiosa, direi quasi temeraria, perché richiedeva un investimento enorme e un lavoro ciclopico per costruire una moderna fabbrica 4.0 nelle architetture storiche vincolate dalla Soprintendenza dei Beni ...