Il ct della Nigeria | «Osimhen non sarà convocato per le prossime partite della Nazionale»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 novembre 2023) José Peseiro, commissario tecnico, ha annunciato a Tvplay l’esclusione di Victordai convocati durante la prossima sosta: «e Chukwueze non saranno convocati durante la prossima sosta, vogliamo evitare qualsiasi rischio. Mi è dispiaciuto tantissimo per i loro infortuni: i club pagano i calciatori e noi collaboriamo costantemente con loro» Sul futuro delno: «Nel nuovo calcio, non puoi dire cheresti per sempre al Napoli. Oggi è felice, vincere a Napoli è più affascinante che col Milan, con l’Inter o con il City, perché tutti avevano aspettative più basse. Inoltre, tutti possono collegarlo a Maradona: prima il campione d’Italia era lui a Napoli, oggi è. Nel business di oggi può cambiare tutto: se ...