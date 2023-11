Il caro voli sta distruggendo le connessioni europee e l' Ue apre un' indagine sui prezzi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 novembre 2023) I funzionari dell'Unione Europea hanno acceso un faro sulle tariffe aeree dopo i forti incrementi registrati negli ultimi mesi. A rivelarlo al Financial Times è stata Adina V?lean, commissaria europea ai trasporti: «Stiamo indagando ed esaminando i dettagli su cosa sta succedendo esattamente nel mercato e perché». Come ricorda il quotidiano, secondo i dati pubblicati a ottobre dalla stessa Ue in risposta a un'interrogazione del Parlamento europeo, nell'estate 2023 le tariffe aeree medie in tutta Europa sono state tra il 20 e il 30% più alte rispetto al 2019. La V?lean ammette che a Bruxelles «non abbiamo una spiegazione completa e dettagliata» e ricorda come la Commissione «non può agire regolando o imponendo i, non penso che ciò sia fattibile o auspicabile». Tuttavia, ha aggiunto, «come regolatore mi preoccupa che certe tariffe possano diventare una barriera ...