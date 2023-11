I problemi del Milan secondo Alessandro Matri

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il problema principale delcontro l’Udinese?, ex rossonero e oggi commentatore televisivo ha detto la sua ai microfoni di DAZN: «C’è tanta bravura nella partita della squadra ospite, ilnon ha trovato la via giusta e si è affidato troppo a Rafa Leao, ma solo con tantissimi cross e tra l’altro non sfruttati». Le cause della nuova caduta delin campionato, la terza dopo i ko con Inter e Juventus,sono da ricercare nella prestazione corale della squadra, decisamente sbiadita rispetto all’ottimo primo tempo proposto dai rossoneri una settimana prima al Maradona di Napoli. Forse ilè stato giudicato competitivo da opinionisti e addetti ai lavori con eccessiva fretta: «Il mercato dei rossoneri è stato ...