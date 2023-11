I Maneskin vincono ancora | premi come Best Rock e Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Icontinuano a collezionare successi.MTV, la band romana è stataata nelle categorie “Act” e “”, nella quale aveva già trionfato nel 2021. La cerimonia, che avrebbe dovuto tenersi a Parigi, è stata cancellata a causa della guerra in Medio Oriente. Nessun evento dal vivo e nessuna esibizione, giustamente. Ma persino a distanza Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto la voce grossa. Candidati anche per le categorieGroup (o non assegnato, che li vedein lizza per la vittoria) eLive (vinto da Taylor ...