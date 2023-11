I compagni col mantello da Hobbit non sono credibili… Tolkien a loro non piace | oggi come cinquanta anni fa

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 novembre 2023) In vista dell’apertura della grande mostra a Roma dedicata a J.R.R.– che sarà presentata al Mic mercoledì 8 novembre e che aprirà al pubblico il 15 novembre – c’è agitazione nelle redazioni progressiste. Dove si appendono all’attaccapgli eskimi e si fa scorta di mantelli da. E sì, perché a sinistra temono sempre un assalto alla roccaforte della cultura chepretendono di presidiare. E non tanto perché apiaccia, ma soprattutto per poter continuare a raccontare che la destra è il luogo frequentato dagli incolti, che non leggono e non sanno…, per di più, complice il cinquantenario dell’uscita de Lo, sta diventando invadente, rischia di approdare sui banchi di scuola. Lunedì prossimo a Milano si terrà ...