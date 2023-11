I Bastardi Di Pizzofalcone | Ultima Puntata | Emerge La Verità Su Lojacono!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 6 novembre 2023) Idi4,: mentre si indaga sull’omicidio del sarto Nunzio Coppola, il cerchio attorno a Lojacono è sempre più stretto. Lasta per venire a galla, ma il tutto è, come sempre, molto rischioso! Idi4 arriva al suo ultimo appuntamento. Ovviamente, al centro dell’attenzione c’è Lojacono, attorno al quale il cerchio si stringe. Tanto più, però, avanzano le indagini, tanto aumenta il rischio sia per isia per Marinella di subire ritorsioni da parte di Squillace. Ormai però laè davvero molto vicina. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Idi4: dove eravamo ...