I Bastardi di Pizzofalcone 4 episodio 3 | trama e trailer della terza puntata

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 6 novembre 2023) Idiè una serie televisiva italiana basata sui romanzi polizieschi scritti da Maurizio de Giovanni. La serie è stata prodotta dalla Rai (Radiotelevisione Italiana) ed è stata trasmessa per la prima volta in Italia. Ecco alcune informazioni sulla serie giunta alla quarta stagione (qui quante puntate sono previste in questa stagione cominciata ad ottobre 2023). La: “Idi” segue le vicende di un gruppo di detective che lavora nella sezione di, un quartiere di Napoli. La squadra è composta da investigatori dai passati e personalità differenti, ognuno con le proprie abilità e stili di investigazione. Insieme, affrontano casi criminali complessi nella vibrante e spesso pericolosa Napoli. I personaggi principali: La serie vede un ...