I 5 migliori album di Mango | Odissea | Sirtaki e tanti altri

(Di lunedì 6 novembre 2023) Neglipiù famosi dic’è tutta la passione di un cantautore ispirato, un inguaribile romantico innamorato della poesia e della musica stessa. Nei suoi brani, infatti,ha sempre coniugato la musica elettronica, il pop, la canzone italiana e la world music rendendosi unico nel panorama nazionale con canzoni come Oro,, Bella D’Estate e tante altre.(1986)è uno deglipiù famosi di, in cui sono forti le contaminazioni tra l’elettropop e la world music. Il disco contiene Lei Verrà, Show e la bellissima Oro, con un testo scritto da Mogol.Marca: WARNER ...

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono irocker, lo dice anche Mtv che gli attribuisce il ... regina del mondo tutto, che ha da poco pubblicato l'1989 (Taylor's Version) e macina record ...

Oggi esce Hackney Diamonds. Sarà tra i migliori album degli Stones ... GQ Italia

Album da colorare per bambini: i più belli da acquistare PianetaMamma

L’ottavo album di Mango è considerato il suo capolavoro, grazie alla produzione di Corrado Rustici e brani celebri come Nella Mia Città, Terra Bianca, Come Monna Lisa e Sirtaki. Il disco mescola ...Agli Mtv European Music Awards, la band italiana vince il prestigioso premio Best Rock e quello per il Best Act. Battendo gente come i Red Hot Chili Peppers e gli Arctic Monkeys ...