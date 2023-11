Hunger Games | aspettando il prequel | 5 motivi per recuperare i film della saga in streaming

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 novembre 2023) Laritorna al cinema con il- La ballata dell'usignolo e del serpente, in sala dal 15 novembre: è il momento giusto pertutti idiinsu Infinity+. "Panem et circenses". Ovvero pane e gladiatori. Era questo il modo in cui i governi dell'antica Roma tenevano in scacco il popolo, dandogli da mangiare e degli svaghi. Panem è il luogo immaginario in cui è ambientata ladi, tratta dai fortunati libri di Suzanne Collins. Unache ritorna al cinema con ildi quel racconto,- ...