Hikikomori | in Italia cresce il numero di ragazzi che scelgono di isolarsi

(Di lunedì 6 novembre 2023) In Piemonte uno studente su tre rischia di diventare un, ovvero un giovane che si ritira dalla vita sociale. È quanto emerge dal sondaggio somministrato dall’Ufficio Scolastico Regionale, che ha coinvolto 302 scuole del Piemonte. Di queste, 89 hanno segnalato un totale di 149 casi problematici, studenti soprattutto di sesso femminile e appartenenti al terzo anno della scuola media. L’Usr Piemonte ha sottolineato che anche un singolo caso meriterebbe attenzione, e che spesso il ritiro sociale è preceduto da disagi psicologici o episodi di bullismo. Chiamati anche“ritirati”, “eremiti dei tempi moderni”, gli– termine coniato in Giappone nel 1998 dallo psichiatra giapponese Tamaki Sait?, una fusione tra i verbi “ritirarsi” e “stare in disparte” – vivono un vero e proprio abbandono della socialità. Si tratta ...