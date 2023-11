(Di lunedì 6 novembre 2023) Un leader diin Libano ha dichiarato che i l movimento islamista palestinese rimarrà nella Striscia die non accetterà unnell’enclave che attualmente controlla . Israele ha annunciato che l’obiettivo della sua guerra nella Striscia è quello di «annientare», in risposta al brutale attacco del gruppo islamista del 7 ottobre che ha lasciato più di 1.400 persone...

... il grande nemico giurato di Israele, e di cui fanno parte anche, Hezbollah, Jihad islamica e ... "Nessun cessate il fuoco senza la liberazione degli ostaggi",Netanyahu . Il conflitto è, ...

Hamas tuona: "Non accetteremo mai un governo fantoccio a Gaza" Gazzetta del Sud

Israele accusa: Hamas spara sulla strada aperta per gli sfollati Sky Tg24

Un leader di Hamas in Libano ha dichiarato che i l movimento islamista palestinese rimarrà nella Striscia di Gaza e non accetterà un governo fantoccio ...Hamas ha bloccato le uscite dal valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto per gli stranieri, le persone con doppia nazionalità e i feriti palestinesi : circa 700 ...