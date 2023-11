Guerra in Israele | Jon Voight attacca la figlia Angelina Jolie | Mi hai deluso

... ecco di chi si tratta LA PRESENZA DI BIDEN La nuovatrae Hamas ha costretto il presidente americano Joe Biden a spostare l'attenzione nuovamente sul Medio Oriente. Il capo della Casa ...

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Aumento razzi dal Libano, ordinata evacuazione totale di ... Il Sole 24 ORE

Gaza accerchiata, riaperto il valico. Israele: “Comandanti di Hamas uccisi nei tunnel" - Netanyahu: "Quando avremo distrutto Hamas, ci sarà un futuro di speranza per Gaza" - Netanyahu: "Quando avremo distrutto Hamas, ci sarà un futuro di speranza per Gaza RaiNews

Lo scherzo dei due comici russi a Giorgia Meloni “Una manifestazione di guerra non lineare”. Un confronto tra Israele e Hamas “Mi ...Israele, Qatar, Egitto, Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Fitta agenda per Burns, numero uno dell’agenzia. Come dimostra l’arrivo del sottomarino classe Ohio la priorità è la liberazione degli ostaggi ...