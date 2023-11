Gravidanza extrauterina | cos’è | cause e fattori di rischio

Leggi su dilei

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tra le esperienze più importanti che una donna può vivere nella sua vita, c’è quella di diventare mamma. I nove mesi precedenti la nascita del bambino costituiscono un percorso che necessita di esami e controlli di routine, per monitorare lo sviluppo del feto e la salute della gestante. La maggior parte delle volte, il periodo dellaviene vissuto in serenità senza particolari complicazioni; ci sono però casi in cui possono svilupparsi condizioni in cui è indispensabile agire prontamente con un’adeguata terapia. È il caso, ad esempio, della, in cui – come suggerisce il termine stesso – , lasi instaura fuori dall’utero. ChelaNormalmente, l’ovulo rilasciato dall’ovaio, viene dapprima fecondato ...