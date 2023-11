Grande Fratello Vip | Daniele Dal Moro perde la testa in una diretta Twitch | minacce | bestemmie e parolacce

(Di lunedì 6 novembre 2023) Durante una live nel suo canale, l'ex tronista veneto ed ex concorrente del Gf Vip 7, inveisce contro tutti: "Dovete pagare, vi vengo a prendere merd*!"

Vip: Daniele Dal Moro senza più freni, diretta agghiacchiante su Twich Ecco cosa ha dichiarato Daniele , tra offese e bestemmie , come riportato da blogtivvu : L'ex gieffino ha poi ...

Grande Fratello, Rosy Chin mette a rischio la salute dei coinquilini ilmessaggero.it

Stasera in tv torna l'appuntamento con una nuova diretta del Grande Fratello. Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli sono pronti alla diciassettesima puntata del reality che andrà ...Dopo essersi scontrati per quasi due mesi nella Casa del Grande Fratello , pare che tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese le cose siano cambiate. “ Dopo il confronto in studio ...