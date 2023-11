“Grande Fratello” | torna proprio lei | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 6 novembre 2023) News Tv. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social: farà ritorno nella casa del. La ragazza ha spiegato che ha dei conti in sospeso e farà il suo ingresso per “rimettere le cose in ordine”. Il suo ingresso di sicuro creerà il caos tra gli inquilini. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 8”, Beatrice Luzzi si lascia andare con Varrese: Garibaldi brucia dalla gelosia (VIDEO) Leggi anche: Daniele Dal Moro fuori di sé durante una diretta: bestemmie, urla e attacchi ad Oriana Marzoli “”, Gretanella casa:sta per succedere Greta Rossetti ha annunciato che vuolere all’interno della Casa delper poter avere un altro confronto con il fidanzato Mirko Brunetti. ...