Grande Fratello | Massimiliano Varrese chiede a Beatrice Luzzi di fargli un massaggio e scatena la gelosia di Giuseppe Garibaldi

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Forti momenti di tensione all’interno della Casa per. Il discusso e ritrovato rapporto trasembra creare in lui. Ma andiamo con ordine. Dopo vari battibecchi, il bidello e l’attrice sembrano essere sempre più vicini e hanno ricominciato a parlarsi. Proprio ieri, in piscina si sono confrontati circa il loro rapporto e lache spesso si ritrovano a fronteggiare.infatti ha ammesso di aver provato fastidio nel vedere Bea evicini: Mica ti rompo. Non ne abbiamo più parlato, però mi dà fastidio. Che? Io non sono geloso però mi dà fastidio che se io vengo a ballare, se io ti chiamo ...