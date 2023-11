Grande Fratello | anticipazioni della puntata 6 novembre | Greta Rossetti pronta alle scenata contro Angelica

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 6 novembre 2023) Stasera 6va in onda su Canale 5 una nuovade il: ecco ledi quello che vedremo. Stasera, 62023, su Canale 5 andrà in onda la diciassettesimadel. Nel corsoserata alcuni concorrenti riceveranno graditissime sorprese.nel giorno del suo compleanno tornerà nella casa per smorzare il flirt trae il suo Mirko. LedelAnche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuovaappassionante e ricca di sorprese, del ...