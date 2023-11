Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Esposte 50 opere die di artisti veneziani dello stesso periodo, come Giorgione, Tintoretto, Paolo Veronese ed altri maestri Le Gallerie deglidi Firenzee ilveneziano aKong, in Cina. L’Kong Museum of Art (Hkmoa) accoglie la prima esposizione su larga scala di questo tipo ospitata nella grande metropoli asiatica da oggi al 28 febbraio 2024. La mostra, intitolata “e ilveneziano dagli” offre alla visione del pubblico cinese 50 opere die di artisti veneziani dello stesso periodo, come Giorgione, Tintoretto, Paolo Veronese ed altri maestri; in larga parte ritratti e opere di ...