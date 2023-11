Gli anziani accusati di trattenere il gatto Hiro denunciano Nino Frassica | “Siamo sotto assedio | ma hanno controllato che il micio non è nel freezer”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Una situazione surreale. Che sta cominciando a diventare pesante e sembra destinata ad aprire un nuovo capitolo: quello giudiziario. La coppia disospettata dae dalla moglie Barbara Exignotis di, il loroscomparso a Spoleto durante le riprese “Don Matteo”, si è rivolta ad un legale. Prima è partita la diffida e poi la querela. Additata sui social come responsabile del furto dell’amatissimo esemplare Sacro di Birmania della famiglia, respinge ogni accusa. Anzi, rivela di vivere barricata in casa “”. L’accusa dell’attore e consorte dopo la sparizione del lorone e gli appelli disperati per ritrovarlo (con una ricompensa di 10 mila euro per chi lo ...