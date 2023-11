Giorgia Meloni? Premier stanca | lasciata sola dall' Ue La guerra in Israele affossa l' economia ucraina

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 6 novembre 2023) Non hanno ormai più bisogno di presentazioni Vovan e Lexus, al secolo Vladimir Aleksandrovich Kuznetsov e Aleksei Vladimirovich Stolyarov, il duo russo di comici che ha interpretato il presidente dell'Unione africana, Azali Assoumani, per mettere nel sacco la presidente del Consiglio. Per la verità loro si definiscono "prank journalist" ("giornalisti dello scherzo", ndr) definizione che ne premia la preparazione sui temi di attualità che sono andati a toccare nella telefonata con la, ignara fino a prova contraria della vera identità dei suoi interlocutori.