Gioia per Petit che poi bacia Marisol | cos’è successo in casetta

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 6 novembre 2023) Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, lunedì 6 novembre 2023, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Dopo l’appuntamento della domenica, gli allievi della scuola più famosa e seguita d’Italia, Amici 23, unaper: Che Fai in radio E’ arrivata una lettera blu per. Questa volta nessun compito per il concorrente! Per il cantante è stata una comunicazione molto speciale. Su Radio Zeta è stato trasmesso per la prima volta Che Fai, il suo inedito. Il cantante ha festeggiato in camera da letto insieme ai suoi amici: Holy Francisco, Matthew, Nicholas ed, ovviamente, con la fidanzata. Tutti i ragazzi hanno cantato il brano dialla sua prima trasmissione in radio. Dopo, la messa in onda di Che Fai, il cantante del talent ha fatto un piccolo discorso ai suoi ...