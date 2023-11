Giani e Bonaccini | Tale e quale show | l' impresa | non arrossiscono mai di vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023): Eugeniocome Stefano. Il presidente della Toscana, in giacca catarifrangente, con Campi Bisenzio e diversi comuni invasi dal fango, replica la supercazzola diffusa già a maggio dal collega dell'Emilia Romagna. Entrambi hanno rilasciato dichiarazioni e rilanciato appelli trovando sostegno ovvio e trasversale dalle istituzioni e anzitutto dalle fattucchiere nostre, i giornali di John Elkann, Carlo De Benedetti e la tivù di Urbano Cairo con ambedue particolarmente partecipi, inclusive e solidali. Entrambi, convenuto che le precipitazioni sono state «eccezionali» e «imprevedibili», hanno bellamente sorvolato sulla mancata messa in sicurezza dei rispettivi territori, sulla mancata manutenzione di strade, canalette e verde pubblico, sui mancati interventi per ripulire, ...