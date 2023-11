GF 2023 | gesto orribile dello zio di Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi

(Di lunedì 6 novembre 2023) La casa del Grande Fratellosi trova al centro di unaversia dopo che Domenico Mazzatesta ha diffuso un video montaggio raccapricciante su Twitter, il quale mostraall’interno di una bara, seguita da unsorridente. Le immagini postate dallo zio del collaboratore scolastico hanno scatenato una reazione di sgomento nel pubblico e non è la prima volta che la famiglia del calabrese si scaglial’attrice. GF: il messaggiozio perNonostante il video di estremo cattivo gusto, lo zio diha espresso un messaggio di sostegno e orgoglio per il nipote: “Ciao a tutti voi e ...

Non ho perso l'amore per il calcio - aggiunge - Ho dovuto affrontare le conseguenze di unche non ho provocato, né scelto, né premeditato. Sono arrivata anche a ricevere minacce, qualcosa a cui ...

Il gesto a sorpresa di Djokovic: Dimitrov in lacrime, lui prende una decisione Corriere dello Sport

Le lacrime di Grigor Dimitrov a Parigi-Bercy e il gesto di Novak Djokovic: "So cosa si prova" OA Sport

La donna di 27 anni, in custodia cautelare, sarà interrogata in merito alla morte per soffocamento dei due figli di 4 e 2 mesi ...Significativo gesto de La Dogana, il locale di Altopascio in piazza Gramsci di Mirko Galligani e Fabio Riccardo verso le popolazioni alluvionate del fiorentino. Ieri mattina si sono viste recapitare a ...