Gazzetta – Inter | mercato in Sudamerica | il ds Baccin alla finale di Libertadores

(Di lunedì 6 novembre 2023) 2023-11-05 11:02:52 L’autorevole GdS: Il vice d.s. dell’non era a Bergamo ma sugli spalti al Maracanà: nei prossimi giorni visionerà anche altri match in un tour che ripete tutti gli anni Darionon era a Bergamo per la vittoria dell’sul campo dell’Atalanta. In tribuna d’onore, insieme all’a.d. Marotta, c’erano il vice presidente Zanetti e il d.s. Ausilio, mentre il suo braccio destro negli scorsi giorni è volato in. Ieri sera, insieme ad altri 007 di club italiani,eradi Coppa Liberadores vinta al Maracanà di Rio de Janeiro dal Fluminense contro il Boca. Resterà oltre Oceano per qualche giorno e vedrà altri incontri con l’obiettivo di visionare dal vivo i migliori talenti tra Brasile, Argentina e Uruguay che sono già ...