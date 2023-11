Gaza City circondata | la Striscia e' divisa in due

Il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, ha detto che Israele ha circondatoe ha raggiunto la costa, dividendo il territorio in due, tra nord e sud. Le operazioni di combattimento si ...

La guerra e' giunta ad una nuova, piu' intensa fase: l'esercito israeliano ha annunciato che Gaza City e' completamente circondata e che, una ...Israeli troops have divided the northern and southern parts of Gaza, as communications across the besieged territory were temporarily cut Monday for a third time since the war started.