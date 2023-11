(Di lunedì 6 novembre 2023)è il nuovodi, un biglietto di sola andata verso la libertà con contaminazioni e sound travolgenti Esce venerdì 10 novembre(Sony Music Italy/Columbia Records), il nuovodi, da oggi disponibile in pre-save e pre-add (https://columbialnk.to/) e da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio. Con le sue contaminazioni e sound travolgenti,porta sulla scena musicale un brano che trasmette un messaggio fortemente attuale: in un mondo che spinge a chiudersi in una gabbia di limiti e imposizioni,è un, un biglietto di sola andata verso la libertà. Chi ha lavorato al brano e il messaggio che vuole ...

Granelli nella categoria cadette - 47kg ha conquistato la medaglia d'oro vincendo quattro ... Gragnano piange la morte di Lorenzo Zaffignani Seguita e molestata in piena notte mentreda ...

Gaia torna con il singolo Tokyo, un invito a lasciarsi andare Spettacolo.eu

Torna la rassegna di Teatro Bambini 2023-24: 4 appuntamenti da ... Comune di Lainate

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione all'incidente mortale avvenuto tra sabato e domenica in via Laurentina a Roma in cui ha perso la vita una ragazzina ...La splendida voce di Gaia Gentile torna nella sua Puglia dopo i successi ottenuti nella scorsa estate tra Brasile e Stati Uniti. Dopo le esperienze vissute in giro per il mondo Gaia Gentile torna live ...