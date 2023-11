Funerale finisce nel dramma | malori improvvisi e blitz dei carabinieri | cos’è successo

(Di lunedì 6 novembre 2023) – Èl’impensabile in una nota cittadina italiana. Davanti a feretro del defunto, tra i parenti e la folla commossa radunata davanti al carro funebre, si è generata una vera e propria rissa. Alcune persone si sono lasciate andare ad insulti, spinte e calci. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Incidente d’auto per il figlio vip: diversi i feriti Leggi anche: Tragico incidente in Italia, scontro frontale tra auto e moto Una furibonda lite si è creata ad un. il pomeriggio del 3 novembre 2023, a Francavilla Fontana è stato caratterizzato da una vera e propria rissa. Vecchie ruggini tra parenti, legate a quanto pare alla mancata partecipazione di uno di loro ad un altro, hanno prodotto un alterco alla fine sfociato, secondo alcune testimonianze, in un uno scontro fisico. (continua a ...

Rissa al: i video diventano virali Sui social hanno iniziato a circolare i video della rissa al, dove alcuni dei presenti si sono azzuffati violentemente tra di loro. Il tutto si è ...

Francavilla Fontana, lite con rissa al funerale Intervengono i carabinieri, qualcuno si sente male e finisce in ospedale Corriere

Vedere il «funerale dell'umanità». E farlo finire Avvenire

Le epoche non dipendono dal calendario, ma dalla nostra percezione. Al 900 abbiamo fatto il funerale troppo spesso, e forse non è ancora finito ...Nonostante le indagini sulla sua morte siano ancora in corso oggi la sua famiglia e i suoi grandi amici hanno salutato per l’ultima volta l’attore con i funerali privati ... Sono in corso le indagini.