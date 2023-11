a Caputo, poco dopo, viene annullato il 2 - 2 per fuorigioco. Il forcing finale dell'Empoli, pero', non incide sul risultato e ilpuo' festeggiare il ritrovato successo. L'Empoli di ...

Frosinone sempre più in alto, Di Francesco gongola. Allo "Stirpe" piegato anche l'Empoli Gazzetta del Sud

Serie A - Frosinone-Empoli 2-1: decisive le perle di Çuni e ... Eurosport IT

Allo stadio "Benito Stirpe" finisce 2 a 1 per i ciociari con brivido finale per una rete annullata ai toscani. I canarini salgono a quota 15 in classifica ...Soulé 6+: Non sempre le sue scelte si rivelano giuste, ma la sua qualità lo rende il giocatore più imprevedibile del Frosinone. È la luce della squadra di Di Francesco, fondamentale. Okoli 5,5: Già in ...