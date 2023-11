Frosinone | Ibrahimovic | “Ho fatto un gol strepitoso”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 novembre 2023) Un Arijonraggiante ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 delsull’Empoli: “Il gol è statoe lo stadio ha urlato il mio nome. Non è un problema se perdi due o tre palloni: l’importante è non mollare, tornare indietro e lottare su ogni palla.e Cristiano Ronaldo sono i miei idoli“. SportFace.