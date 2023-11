(Di lunedì 6 novembre 2023)- Magia con il tacco di, gol e assist per. È unda stropicciarsi gli occhi quello che supera 2 - 1 l'tra le mura amiche dello 'Stirpe' in uno dei posticipi ...

- Magia con il tacco di Cuni, gol e assist per Ibrahimovic. È unda stropicciarsi gli occhi quello che supera 2 - 1 l'tra le mura amiche dello 'Stirpe' in uno dei posticipi dell'11ª giornata, rialzando così la testa dopo due ko di fila (clamoroso l'...

Frosinone-Empoli 2-1: magie di Cuni e Ibrahimovic, Di Francesco riparte Corriere dello Sport

Frosinone-Empoli 2-1: video, gol e highlights Sky Sport

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Il Frosinone ha battuto l'Empoli 2-1 in posticipo dell'11/a giornata di serie A, tornando al successo dopo due ko. I giallazzurri sono andati in vantaggio al 13' della ripresa ...Nel prepartita di Frosinone-Empoli, gara valida per l’11ª giornata di Serie A, le dichiarazioni di Caleb Okoli, difensore dei ciociari.