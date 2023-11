(Di lunedì 6 novembre 2023) Non è il Protettorato italiano del Regno d’, ma insomma il governo diè pronto a– “a titolo gratuito”, dicono da Palazzo Chigi – dueperch... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... Pnrr, migranti e alluvione: così Meloni concentra tutto su di sé Intesa Meloni - Rama sui migranti: due centri d'accoglienza inNon è il Protettorato italiano del Regno d', ma insomma ...

Fratelli d'Albania, accordo Roma-Tirana per ospitare due centri migranti. Spiazzata la Ue Il Foglio

Migranti, senatore Rosa (Fratelli d'Italia): accordo con Albania ... Sassilive.it

Patto fra Meloni e Rama: dalla prossima primavera i richiedenti asilo salvati nave italiane saranno portati in Albania. Dubbi della commissione dopo il precedente di Londra e Vienna. Le opposizioni: " ...Dalla primavera 2024, i migranti messi in salvo dalle navi italiane nel Mediterraneo saranno trasferiti in Albania. Punta a dissuadere le partenze e il traffico di esseri umani, il protocollo di intes ...