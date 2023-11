Francesco | l’Iran e la nuova Pacem in Terris

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 novembre 2023) Per fermare una guerra occorre capire tra chi si combatta. Oggi il ruolo delappare evidente ma – forse – non pienamente. Nei giorni trascorsi la Santa Sede ha fatto sapere che il segretario per il rapporti con gli Stati – diciamo il ministri degli esteri del papa – ha ricevuto una chiamata del suo omologo iraniano. Ora si apprende di una conversazione tra papae il presidente iraniano Raisi. Il Vaticano, mi sembra plausibile dedurlo, oltre ad aver capito tra chi si combatte, è anche tra i pochi che ha relazioni con i grandi belligeranti, e quindi anche con. Oggi, come in altre situazioni precedenti, la sua diplomazia, essendo refrattaria alla guerra, interloquisce per cucire, non per tagliare. È nella sua intima natura e forse missione. C’è un illustre precedente che spiega bene cosa a mio avviso starebbe ...