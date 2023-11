FOTO-VIDEO Rifiuti | diciannove operai rischiano il posto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 19 glia rischiare ilcon il trasferimento del servizioda IrpiniAmbiente a Grande srl. Una ottantina invece dovrebbero essere inseriti nell’organico della nuova società che si occuperà della gestione deinel capoluogo. Questa mattina la protesta davanti a Palazzo di Governo. “Dai dati che abbiamo c’è una differenza di 19 persone che restano in mezzo alla strada. Si tratta di persone che con Irpiniambiente era impiegate solo in caso di straordinari”, osserva Michele Caso, sindacalista della Uil. “C’è una crisi istituzionale e politica che ha determinato questo contenzioso. Pagare non possono essere sempre i lavoratori. Chiediamo al prefetto di intervenire. Chiediamo di conoscere esattamente quali lavoratori potranno passare con la nuova azienda che ha ...