Floro Flores | il Napoli può lottare per qualcosa d’importante

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 novembre 2023) Antonioha rilasciato delle dichiarazioni a “La Domenica Azzurra” in onda su Otto Channel.sulla vittoria di Salerno “La vittoria di Salerno consente aldi dare continuità di risultati alle ultime vittorie, anche se a livello di gioco non entusiasma. Fisicamente la squadra sta crescendo e con i successi si cresce in autostima e ci si può allenare con maggiore serenità. Ilha tutte le carte in regola perperdi importante, per proseguire nel ciclo aperto lo scorso anno. Bisogna sempre guardare in alto, anche all’Inter. Se la squadra di Inzaghi sbaglia due partite ilpuò accorciare.”su Garcia “Il problema è che gli ...