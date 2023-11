Fiorentina-Juve | i dirigenti dell’Inter non hanno apprezzato le parole di Allegri

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 novembre 2023)e la suasono reduci dal successo con laper 0-1 proprio nello stadio dei viola. Le polemiche erano già iniziate prima della partita, quando era stato chiesto di spostare la sfida data la situazione maltempo che ha messo Firenze in ginocchio. E le polemiche continuano ancora. Questa volta però riguardano l’Inter: aidella squadra nerazzurra non sarebbero piaciute ledinel post partita. Lo riporta la “Gazzetta dello Sport“: «Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi»ha ripetutoieri sera, dopo la vittoria di Firenze. Poi ha aggiunto: «Abbiamo davanti una squadra (l’Inter, ndr) che è costruita da anni per vincere gli scudetti». In viale della Liberazione ledell’allenatore della ...