Fiorello mette pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti

(Di lunedì 6 novembre 2023) La prima puntata della nuova edizione di ‘Viva Rai2!’ è iniziata ‘col botto’. Dopo l’annuncio di Amedeus su Marco Mengoni nelle vesti di co-conduttore al Festival di Sanremo 2024,ha messotra(nella foto) e. Lo showman ha chiamato al telefono il ct della Nazionale. “Ci sarà occasione per vederci lontano dalle telecamere”, ha detto. “Andiamo insieme al Bambino Gesù, sarebbe bello donare questo momento a tanti bambini che conosciamo bene e con i quali abbiamo condiviso molte emozioni della Roma”, ha risposto. “Ok, va bene mister”, ha conclusoaccettando l’invito. (Red/Dire)

