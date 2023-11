Fino alla vittoria | nuovi slogan pro Palestina | occupata l' università | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 novembre 2023)a Napoli la sede dell'l'Orientale "in solidarietàresistenza del popolo palestinese". L'occupazione è stata messa in atto poco prima delle 8 di stamani. Sul balcone di Palazzo Giusso è stato esposto uno striscione: "Orientale. Con la". Nei giorni scorsi, gli studenti dell'ateneo avevano esposto sulla facciata esterna di Palazzo Giusso, nel centro storico della città, una bandiera palestinese. I giovani denunciano un "genocidio in atto" nella Striscia di Gaza "ininterrottamente sotto assedio del governo Israeliano nel silenzio e nella complicità degli Stati Uniti, dei governi occidentali e, non per ultimo, del governo italiano"....