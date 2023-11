Filippo Pasqui presenta Vasto Devasto

Leggi su lortica

(Di lunedì 6 novembre 2023) Venerdí 10 Novembre alla Biblioteca Comunale di Arezzo,la sua ultima fatica letteraria, ovvero “De”. Le vicende del libro si svolgono a Staggiano, paese alle porte di Arezzo, piccolo posticino fatato circondato dal verde toscano e dall’aria felice e spensierata. Di certo non per Graziano che dopo una brusca lite con la moglie Paola, alla veneranda età di settantasette anni, decide di scappare dalla sua casina accogliente per intraprendere un viaggio alla scoperta di sensazioni mai provate. Tra piccoli furti e fughe burrascose in mezzo ai boschi, egli si renderà conto che questo viaggio dovrà intraprenderlo necessariamente in compagnia di un’arma seppellita molti anni prima. Una sfarzosa spada che dovrebbe essere appartenuta a Saddam Hussein. Questa è la storia ...