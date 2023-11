(Di lunedì 6 novembre 2023) In Qatar era stato Sainz a dover rinunciare al via a causa di una perdita dal serbatoio irreparabile a poche ora dallo start. A Interlagos l'immagine di Leclerc a muro nel corso del giro di formazione ha velocemente riempito il web esponendo laa una brutta figura planetaria. Anche le parole sconsolate del monegasco, una volta metabolizzata la botta al morale, sono significative del momento di rottura prolungata che attraversa il Cavallino. "Quest'anno non è proprio stato fortunato per me, forse un viaggio ami aiuterà" ha buttato lì Leclerc, cercando di sdrammatizzare senza però riuscirci. Perché lanon è una casa qualsiasi ma il simbolo per eccellenza del made in Italy nel mondo e perché nell'era della Formula Uno super tecnologica, dei budget da centinaia di milioni di euro, delle soluzioni tecniche spinte al ...

... soprattutto in qualifica, poi per un motivo o per unle cose non sono andate bene in gara, ... Ecco, accontentarsi: ladeve smettere di farlo e di puntare soltanto a difendersi, nelle ...

Ferrari, altro che Lourdes: servono scelte giuste per rinascere Panorama

F1 Brasile, Leclerc: "Grip assente, ma secondo posto è una bella sorpresa" Corriere dello Sport

Al SEMA di Las Vegas 2023, una Ferrari Testarossa elettrica chiamata "Testa," creata da Richard Rawling del Gas Monkey Garage, ha attirato l'attenzione. Questa vettura, originariamente utilizzata in u ...La Lotus Type 136 è una e-bike da strada eccezionale, con tecnica sopraffina e prodotta a mano in Italia, ma il prezzo non è decisamente per tutti ...