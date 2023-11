Fedriga | “Gruppo Bracco esempio di sostenibilità glocal | istituzioni e privato lavorino assieme”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) – “L’evento è una sfida per le. Dobbiamo porci il tema dellaglobale che deve imporre alledelle regole che vanno rispettate.ha messo in discussione sé stessa in maniera esemplare in tema di. Unache dovrà essere necessariamente tecnologica per garantire l’indipendenza del nostro sistema produttivo da Paesi non basati su sistemi democratici”. Lo ha sostenuto oggi a Torviscosa il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianointervenendo all'evento ", crescita, occupazione: il modello Torviscosa", nel corso del quale è stato illustrato il progetto in atto per lo sviluppo industriale del sito produttivo gestito da Spin spa del ...