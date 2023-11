F1 | prestazione incolore della Mercedes in Brasile | a Brackley non si spiegano i motivi della debacle

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 novembre 2023) Non è stato un GP delda incorniciare per la: l’ottavo posto di Lewis Hamilton e il ritiro di George Russell hanno portato la Stella a tre punte a perdere dei punti nei confrontiFerrari nel Mondiale costruttori di F1, dal momento che la Rossa è a -20, mancando due appuntamenti al termine del campionato. Andrew Shovlin, a capogestione tecnicascuderia di, ha analizzato la situazione e non manca chiaramente la delusione. “Eravamo molto limitati nelle modifiche che potevamo apportare alla vettura tra la gara sprint e il Gran Premio. Per questo motivo sapevamo che sarebbe stato difficile migliorare le prestazioni, ma abbiamo tentato“, ha dichiarato Shovlin nel comunicato stampa. “Le partenze ...