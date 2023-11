F1 | Charles Leclerc vittima della superficialità in Ferrari | in Brasile l’ultimo episodio

(Di lunedì 6 novembre 2023) Si stancherà? La domanda è quantomai pertinente relativamente al percorso diin. Il monegasco, che ha promesso amore eterno alla Rossa, si trova per l’ennesima volta a fare i conti con qualcosa che non è andato per il verso giusto. Dopo aver fatto molto bene nelle qualifiche del venerdì del GP deldi F1, il team e il monegasco avevano deciso di avere un approccio più conservativo nella Sprint Race per poter sfruttare anche un treno di gomme soft nuove nella gara domenicale. C’era fiducia per fare bene, ma poi un problema tecnico ha innescato il testacoda sulla monoposto del Cavallino Rampante eè finito contro le protezioni nel corso del giro di formazione. Si è parlato di sfortuna e di viaggi a Lourdes, ma la ripetitività di certi episodi porta a pensare che ci ...

Un paio di pole e una prima fila tutte con la firma dima quagliando poco a livello di risultati in gara se si eccettua il podio di Carlos Sainz ad Austin frutto della squalifica di ...

Clamoroso Leclerc, va a sbattere prima della partenza nel GP Brasile: urla disperate in radio Fanpage.it

Leclerc dopo il GP Brasile: "Fa male, meglio un viaggio a Lourdes..." Sky Sport

Si stancherà La domanda è quantomai pertinente relativamente al percorso di Charles Leclerc in Ferrari. Il monegasco, che ha promesso amore eterno alla Rossa, si trova per l'ennesima volta a fare i c ...Non è stata di certo una domenica fortunata per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, secondo in griglia del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, è finito contro le ...