(Di lunedì 6 novembre 2023)hato peralle ore 10 imetalmeccanici per discutere della vertenza ex. Lo comunicano fonti sindacali. L'ultimo incontro tra le parti risale al ...

Chigi ha convocato per giovedì 9 novembre alle ore 10 i sindacati metalmeccanici per discutere della vertenza ex. Lo comunicano fonti sindacali. L'ultimo incontro tra le parti risale al ...

Ex Ilva: Palazzo Chigi convoca sindacati per giovedì 9 novembre ... Agenzia ANSA

Ex Ilva: sindacati convocati il 9 novembre a palazzo Chigi Agenzia Nova

Palazzo Chigi ha convocato per giovedì 9 novembre alle ore 10 i sindacati metalmeccanici per discutere della vertenza ex Ilva. Lo comunicano fonti sindacali. L'ultimo incontro tra le parti risale al ...Dal 14 al 19 novembre il Palazzo Esposizioni ospita un’opportunità unica - e gratuita - per vedere sul grande schermo, in versione restaurata, alcuni dei capolavori che hanno segnato la storia del cin ...