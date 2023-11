Estate di San Martino con la pioggia in Toscana | Spezzino e Umbria

(Di lunedì 6 novembre 2023) In arrivo una perturbazione con piogge anche abbondanti, anche se non paragonabili a quelle dei giorni scorsi

Piacenza festeggia l'estate di San Martino: banchi, giochi, costumi d'epoca e solidarietà Libertà

L'Estate di San Martino riempie il centro - Foto, Photogallery piacenzasera.it

Ci avviciniamo, infatti, al periodo noto come “Estate di San Martino”, per tradizione un breve momento di intervallo con temperature miti e cieli sereni nel grigiore dell’autunno, che cade intorno all ...Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it', un primo fronte instabile interesserà principalmente le regioni centrali e meridionali con precipitazioni a tratti moderate ...