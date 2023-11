Essere Presenza - Corso Mindfulness online per coltivare l' armonia dell' essere

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) (Adnkronos) - Come assaporare la vita inmentale e lasciar andare la sofferenza LA PAURAA TRASFORMAZIONE Lecce, 6 novembre 2023. Molte persone si perdono nel fare. Si identificano completamente con il fare, perciò vivono in uno stato di stress e di ansia, inconsapevolia dimensione. Quando propongo la praticae persone che percepisco in difficoltà, capita spesso di sentirmi rispondere “Sto troppo male per affrontare il mal” oppure ‘Sono troppo impegnato, non ho tempo'. Questa è sempre una bugia, non è mai stato vero, non ha mai descritto la realtà ed è stato provato il contrario milioni di volte - eppure la mente (che mente) ama usare a ...