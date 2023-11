Esordio teatrale per de Magistris con ‘Istigazione a sognare’

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoper Luigi decon “Istigazione a sognare”, opera di teatro civile in scena venerdi 10 e sabato 11 novembre alle ore 19,30 all’ Istituto per gli studi filosofici di via Monte di Dio. Luigi Deracconterà dell’intreccio tra mafie e politica e della funzione civilizzatrice della Costituzione italiana, attraverso la sua storia di magistrato e del suo successivo impegno politico come sindaco di Napoli. Da una parte, la cronaca-racconto di alcune vicende giudiziarie che evidenziano l’intreccio sistemico tra politica e malaffare; dall’altra, invece, racconterà, attraverso quattro casi, la forza morale e civile che manifesta l’attuazione del dettato costituzionale. L’ultima parte, infine, riproporrà alcuni articoli della Costituzione, in particolare il secondo ...

