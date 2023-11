(Di lunedì 6 novembre 2023)per Luigi decon "", opera di teatro civile in scena venerdi 10 e sabato 11 novembre alle ore 19,30 all' Istituto per gli studi filosofici di via Monte ...

per Luigi de Magistris con "Istigazione a sognare", opera di teatro civile in scena venerdi 10 e sabato 11 novembre alle ore 19,30 all' Istituto per gli studi filosofici di via Monte ...

Esordio teatrale per de Magistris con 'Istigazione a sognare' Agenzia ANSA

Accessibile a ogni persona l’esordio teatrale di Nanni Moretti a Torino Superando.it

Esordio teatrale per Luigi de Magistris con «Istigazione a sognare», l'opera di teatro civile che andrà in scena venerdi ...Esordio teatrale per Luigi de Magistris con “Istigazione a sognare”, opera di teatro civile in scena Venerdì 10 e sabato 11 novembre alle ore 19,30 all’ Istituto per gli studi filosofici di via Monte ...