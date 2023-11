Ercolano | scoperto nascondiglio latitanti in un immobile confiscato alla camorra

(Di lunedì 6 novembre 2023) Durante lavori di riqualificazione di unin via Caprile ad, è stata scoperta una stanza segreta creata per nascondere armi, droga e. Una stanza segreta creata sfruttando l’intercapedine tra due piani per nascondere armi, droga e: è quantodurante lavori di riqualificazione di un

... droga e latitanti: è quantodurante lavori di riqualificazione di un immobile confiscato alla Camorra in via Caprile ad(Napoli). Lo ha rivelato il sindaco di Italia Viva, ...

Ercolano, scoperto un nascondiglio in un immobile confiscato ... Italianotizie.online

Ercolano, scoperto il covo per i latitanti del clan in un bene ... Metropolisweb

ERCOLANO – Un nascondiglio di armi, droga ma anche di appartenenti alla criminalità organizzata. È stato scoperto in un’intercapedine tra due piani di un immobile confiscato alla camorra in via ..."Durante i lavori di riqualificazione di un immobile confiscato alla camorra, in via Caprile a Ercolano, è stata scoperta una botola con una stanza segreta creata in una intercapedine tra due piani".